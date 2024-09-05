В США раскритиковали российский Су-33

NI: у палубного истребителя Су-33 есть проблемы с безопасностью

У российского палубного истребителя четвертого поколения Су-33 есть проблемы характеристиками и безопасностью. Российский самолет раскритиковал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брендон Вайхерт.

Автор утверждает, что у Су-33 с 12 узлами подвески, позволяющими переносить более 4000 фунтов (1800 килограммов) вооружений, имеются проблемы с перевозкой боевой нагрузки в максимальной комплектации. Также автор считает небезопасным полет на Су-33.

Обозреватель пишет, что обновления истребителя якобы не решили его проблем. «Несмотря на модификации, которые, по утверждению Министерства обороны России, решили основные проблемы Су-33, этот боевой самолет имеет настолько плохую репутацию, что Москве было бы лучше просто снять его с вооружения», — уверен автор.

В июне вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Пепеляев заявил, что российский авианосец будущего должен иметь водоизмещение от 70 до 90 тысяч тонн и иметь возможность выпускать морской вариант истребителя пятого поколения Су-57.