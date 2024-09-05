Мантуров: работы по проекту "Луна-26" ведутся по графику

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Работы по проекту "Луна-26" ведутся по графику, исходя из базового сценария запуска космического аппарата в 2027 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он упомянул, что ранее руководство Роскосмоса отмечало возможный сдвиг срока на 2026 год.

"Сейчас работы идут в соответствии с графиком, исходя из базового сценария запуска нового аппарата в 2027 году, но руководство Роскосмоса действительно ранее отмечало, что будут приложены усилия, чтобы по возможности сдвинуть этот срок влево, на 2026 год", - сказал Мантуров.

"Луна-26" - перспективный космический аппарат, предназначенный для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли. Планируется, что, находясь на полярной окололунной орбите, аппарат будет осуществлять картографирование минералогического состава поверхности спутника, картирование распределения водяного льда в его грунте, а также выполнять другие научные задачи.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.