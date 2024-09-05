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ТАСС

NASA запустит к спутнику Юпитера Европе аппарат с целью поиска условий для жизни

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© Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Старт миссии Europa Clipper запланирован с 10 октября с космодрома на мысе Канаверал

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществит в октябре 2024  года запуск аппарата к спутнику Юпитера Европе с целью установить, имеются ли на нем условия для жизни.

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Как следует из публикации на сайте NASA, старт миссии Europa Clipper запланирован с 10 октября с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Для запуска будет использована тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX.

В NASA подчеркнули, что задача миссии состоит в том, чтобы "помочь ученым определить, может ли один из покрытых льдом естественных спутников Юпитера поддерживать жизнь". Ожидается, что аппарат, оснащенный девятью инструментами и оборудованием для проведения экспериментов в условиях невесомости, будет выведен на орбиту Юпитера и несколько раз сблизится с Европой. "Данные исследований свидетельствуют о том, что под ледяным покровом Европы находится океан, в два раза превышающий по объему все океаны Земли", - говорится в сообщении NASA.

Европа представляет собой один из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем еще в XVII веке. Ее поверхность покрыта льдом, под которым существует многокилометровый океан из жидкой воды. Сегодня планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни. В пользу этого говорит то, что данный водоем обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также содержит в себе водород и некоторые другие вещества, способные поддерживать жизнь микробов.

По этой причине ученых давно интересует то, как возник подледный океан Европы и каким химическим составом он обладает. Особенный интерес представляет возраст этого внеземного водоема, а также то, возник ли он на спутнике Юпитера из местных отложений льда и горных пород, или же его породили астероиды и кометы, упавшие на поверхность Европы в далеком прошлом. 

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