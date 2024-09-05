На заводе "Янтарь" заложен новый подъемно-спусковой плавучий док

30 августа 2024 года в Калининграде на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" состоялась торжественная церемония закладки нового подъемно-спускового ремонтного плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев" проекта 17692 (заводской номер 04007), предназначенного для данного предприятия.

Закладная доска заложенного 30.08.2024 на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для нужд предприятия подъемно-спускового ремонтного плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев" проекта 17692 (заводской номер 04007) (с) АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Строительство новых доков ведётся в рамках доковой программы ОСК сразу на нескольких предприятиях Корпорации.

Проект плавдока спусковой способностью 12 000 тонн разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК "Алмаз". Плоские секции сооружения изготавливаются на заводе ОСК "Вымпел" в Рыбинске. Сборка секций в объем и строительство дока будет вестись на "Янтаре". Планируемый срок окончания работ - 2026 год.

"Благодаря новому плавучему доку, способному спускать суда весом до 12 тысяч тонн, завод "Янтарь" сможет работать с более крупными кораблями и судами, что значительно расширит его производственные возможности. Помимо "Янтаря" доковая программа реализуется ещё на 15 предприятиях корпорации. Например, в июле этого года на Амурском судостроительном заводе был заложен новый плавучий транспортный док проекта 17574 "Амур". Также началось строительство плавучего дока для архангельского филиала ЦС "Звездочка" - судоремонтный завод "Красная Кузница", - отметил заместитель генерального директора АО "ОСК" Сергей Ляшенко.

Существующий в настоящее время плавучий док "Балтика" проекта 1769 является единственным на предприятии "Янтарь" и был введен в эксплуатацию в 1972 году.

Новое сооружение строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Проекты программы по строительству новых и реконструкции существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий реализуются по схеме опережающего финансирования.

Характеристики плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев":

Док плавучий, металлический, подъемно-спусковой ремонтный, двухбашенный, понтонный, автономный, опорный с двумя кранами. Класс дока по правилам РМРС - К R3 Floating Dock.

Назначение: спуск с существующих горизонтальных стапельных мест на воду и подъем кораблей и судов с наибольшей длиной 158 м, с наибольшей шириной 23,4 м, осадкой 6,5 м и спусковой массой до 10000 т., при снятой эстакаде выполнение ремонтных работ кораблей и судов с наибольшей длиной 158 м, с наибольшей шириной 28м, осадкой 8 м и доковой массой до 12500 т.

Проектное изображение подъемно-спускового ремонтного плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев" проекта 17692 (с) www.korabel.ru