В два винта: в России разрабатывают всепогодный дрон

Новый БПЛА благодаря соосной схеме сможет совершать боевые вылеты, несмотря на ветер, дождь и снег

В России ведется разработка линейки дронов «Прыгун-1». Внешне новые БПЛА выглядят как цилиндры с двумя соосными винтами. В зависимости от комплектации беспилотники могут решать как разведывательные, так и ударные задачи. Несколько «Прыгунов» можно будет объединить в рой, что позволит наносить концентрированные групповые удары. Эксперты отмечают, что заявленные характеристики соответствуют вызовам, которые перед нашей армией поставила СВО, но эффективность изделия станет понятна после его проверки боем.

Тихий «Прыгун»

Сейчас в разработке два БПЛА линейки «Прыгун-1» — большой и малый. В зависимости от боевой задачи большой дрон может использоваться как разведчик, оснащенный видеокамерами и тепловизорами, или как «камикадзе», с боевой частью. Малый дрон — это мощная граната, которая может самостоятельно найти цель и поразить ее. Дроны работают на электрических аккумуляторах, могут действовать в радиусе до 30 км и находиться в воздухе до 35 минут, рассказали «Известиям» в компании-разработчике НПО «Двина».

— Дрон, сделанный по соосной схеме, энергетически экономичнее, чем квадрокоптер, поскольку у него всего лишь два пропеллера, соответственно, он потребляет в два раза меньше электричества, — рассказал «Известиям» генеральный директор НПО «Двина» Владимир Орлов. — По этой же причине ему нужны батареи меньшей емкости. Также у него ниже скорость вращения пропеллеров, что делает его тише, — это обеспечивает скрытность. Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полете практически при любой погоде, что позволит значительно расширить диапазон погодных условий и использовать новые БПЛА и в сильный ветер, дождь и в снег, когда квадрокоптеры не смогут взлететь.

Генеральный директор НПО «Двина» Владимир Орлов Источник изображения: Фото: НПО «Двина»

«Прыгун-1» в обеих версиях может стартовать из пусковой установки в виде трубы — газовый генератор выстреливает аппарат вверх. Дальше дрон выдвигает сложенные пропеллеры и начинает свой полет.

— У БПЛА модульная конструкция, — отметил гендиректор. — Оператору не надо паять провода, снаряжать боевую часть, делать детонаторы, заниматься программированием контроллеров. Это своеобразный автомат «Калашникова» среди дронов. Переделать ударного «Прыгуна» в разведчика можно в полевых условиях буквально за несколько секунд — для этого надо открутить голову аппарата с оптическим оборудованием и заменить ее на ударную. При необходимости таким же образом можно установить на дрон более мощные аккумуляторы, поменять ведеооборудование.

На опасном направлении

Новинкой можно быстро дооснастить танк, БМП или БТР. На танке пусковые трубы можно установить с внешней стороны тыльной части башни, отметил разработчик.

— Экипаж не понимает, что его ждет впереди, — рассказал Владимир Орлов. — В этом случае танкисты запускают «Прыгуна». В боевом отделении есть пульт, который позволяет управлять БПЛА, и экран, на который транслируется картинка. Танкисту надо нажать кнопку, чтобы отправить разведчика в полет. На экране он увидит обстановку. При необходимости сможет запустить ударный вариант боеприпаса, который самостоятельно найдет и уничтожит цель, расчищая дорогу. Мы таким образом повышаем живучесть техники.

Малый БПЛА линейки «Прыгун-1» Источник изображения: Фото: НПО «Двина»

Система максимально компактна и сможет заменить солдат в сложных боевых условиях.

— Большое количество пусковых установок с «Прыгунами» можно поставить на грузовик, пикап или наземную беспилотную платформу, — уточнил разработчик. — Наземный дрон можно послать в район, где действия пехоты сопряжены с большими потерями, или установить на угрожаемом направлении, где он до поры до времени затаится. При появлении противника операторы поднимут «Прыгунов» в воздух, уточнят обстановку и нанесут концентрированный удар роем БПЛА.

Такая тактика использования БПЛА позволит устраивать засады или быстро перекрывать угрожаемые направления.

Ударный БПЛА «Прыгун-1» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам разработчиков, «Прыгуны» будут сопряжены с Комплексом повышения осведомленности (КПО-А), уже разработанным НПО «Двина». Он позволяет солдату или офицеру на планшете, где установлено это приложение, видеть свои силы и силы противника на местности.

«Прыгуны», подключенные к КПО-А, смогут отправлять в приложение актуальную разведывательную информацию, включая видеокартинку.

«Эра» важных задач

Флагманом проекта выступает военный инновационный технополис «Эра». Благодаря своему научному и техническому потенциалу он помогает разработчикам решить ряд задач.

— Один из аспектов сотрудничества — создание математической модели беспилотника, цифровой двойник БПЛА, на котором можно отрабатывать поведение дрона в той или иной ситуации или среде, — рассказал «Известиям» Владимир Орлов. — Кроме того, технополис занимается созданием роевых БПЛА и разработкой протоколов взаимодействия ударных беспилотников — в этом они нам тоже сильно помогают.

Фото: НПО «Двина» Источник изображения: iz.ru

Еще одно направление технополиса — искусственный интеллект, обучение наших моделей нейросетей на их обучающей выборке цифровых сигнатур.

— У «Эры» есть большая и хорошая выборка целей, на которой можно тренировать нейросети, то есть обучать искусственный интеллект идентифицировать и уничтожать личный состав и технику противника, — это очень важно, — объяснил Владимир Орлов.

Проверка боем

В зоне СВО спрос на такие БПЛА огромен — это расходники, которые играют важную роль на поле боя, и их действия напрямую влияют на боеспособность подразделений, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— В небе над отдельными участками фронта сейчас можно наблюдать до 200 БПЛА обеих сторон, — рассказал он «Известиям». — Заявленные характеристики аппарата очень интересные. То, что в разработке участвует технополис «Эра», — плюс изделию, они специализируются на внедрении новинок. Но всё решит то, как покажет себя новый БПЛА на поле боя, — это сейчас главный экзаменатор.

БПЛА линейки «Прыгун-1» — большой и малый Источник изображения: Фото: НПО «Двина»

— При хорошем раскладе ему, безусловно, надо дать зеленую улицу, — отметил эксперт. — Новый министр обороны обещал убрать бюрократические рогатки, которые встают на пути таких изобретений. Важна и возможность массового производства новинки — эффективные дроны нужны здесь и сейчас.

В России сейчас активно разрабатываются новые БПЛА. В частности, ранее «Известия» сообщали, что в стране началось серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с элементами искусственного интеллекта. Он может самостоятельно распознавать и приоритизировать цели. Оператору такого аппарата остается выбрать нужную и дать команду на поражение. Система «Поводырь» позволяет БПЛА автономно выйти из зоны действия РЭБ по направлению точки взлета без использования спутниковой навигации.

Богдан Степовой

Юлия Леонова