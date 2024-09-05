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ТАСС

Министр обороны Сербии опроверг информацию о возможной передаче МиГ-29 Украине

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© Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Братислав Гашич отметил, что республика располагает такими модернизированными самолетами "благодаря ответственной политике президента Сербии Александара Вучича"

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Братислав Гашич назвал ложной информацию о том, что подписанный страной контракт с компанией Dassault Aviation на приобретение 12 истребителей Rafale подразумевает отказ от МиГ-29 и их передачу Украине.

"Министр обороны в Правительстве Республики Сербия Братислав Гашич опроверг ложную информацию, распространенную отдельными отечественными и региональными СМИ, о том, что якобы контракт с компанией Dassault на закупку 12 новых самолетов Rafale содержит пункт о передаче сербских МиГ-29 Франции и их последующей поставке на Украину", - отмечается в заявлении сербского правительства.

"Это очередная вопиющая ложь и неправда, цель которых исключительно в том, чтобы бросить тень на приобретение 12 абсолютно новых многоцелевых боевых самолетов Rafale четвертого поколения. МиГи, которыми владеет Сербия, являются сербскими, и мы никогда никому их не отдадим", - подчеркнул Гашич.

Глава оборонного ведомства отдельно указал, что республика располагает модернизированными самолетами МиГ-29 "благодаря ответственной политике президента Сербии Александара Вучича". "Сербия ни при каких обстоятельствах не откажется от своих МиГ-29, которые еще в течение определенного количества лет будут вполне пригодными к использованию. Более того, мы продолжим закупать современные боевые средства с целью усиления возможностей Вооруженных сил Сербии и сохранения мира и стабильности", - заключил он.

29 августа в ходе визита в Сербию президента Франции Эмманюэля Макрона Вучич заявил, что подписанное с Францией соглашение о закупке самолетов Rafale и сопутствующих товаров и услуг подразумевает поставку 12 новых истребителей Rafale на сумму 2,7 млрд евро. Контракт предполагает не только поставку собственно самолетов, но также и весь пакет сопутствующих услуг. Он указывал, что данная сделка "приведет к значительному повышению оперативных возможностей" сербской армии. 

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Сербия
Украина
Франция
Продукция
Rafale
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