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ТАСС

Пентагон не комментирует возможную передачу Киеву ракет большой дальности JASSM

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Агентство Reuters ранее сообщило о близости к этому решению

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию, что США близки к передаче Украине ракет большой дальности JASSM.

"Я видел эти сообщения СМИ. У меня нет информации по этому поводу и нет никаких объявлений по теме", - сказал Райдер.

3 сентября агентство Reuters сообщило, что Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Ожидается, что о включении этих ракет класса "воздух - земля" в пакет вооружений Киеву "будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято", отметило агентство.

По словам одного из американских чиновников, "предпринимались попытки" с целью создания возможностей запуска этих имеющихся на вооружении у Украины ракет "с истребителей незападных стран".

Ранее газета Politico также со ссылкой на несколько неназванных должностных лиц американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Украине JASSM. Белый дом, Госдепартамент и Пентагон не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию. 

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Страны
США
Украина
Продукция
JASSM
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