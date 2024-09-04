«Автотор» запустил завод электродвигателей в Калининграде

В Калининградской области приступил к работе новый завод электродвигателей «Автотора». Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год. Сейчас агрегаты выпускаются в тестовом режиме.

В линейку продукции входят электродвигатели мощностью от 23 кВт до 140 кВт (31-190 л.с.) для различных видов легкового электротранспорта, рассказали в пресс-службе компании. При полной загрузке завода будет обеспечено более 140 рабочих мест.

В дальнейшем планируется расширение линейки электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники и лодочного транспорта. Планируется установка оборудования по сборке электрической силовой установки 3 в 1 (электродвигатель, редуктор, инвертор).

Завод построен в рамках обязательства по специальному инвестиционному контракту между Министерством промышленности РФ, правительством Калининградской области и ООО «Автотор Холдинг», который предусматривает создание в регионе кластера автокомпонентов.

Какие именно электромобили будут оснащаться локализованными двигателями, не уточняется. В начале года «Автотор» объявил о создании собственного бренда «Амберавто», под которым выпускает седан А5 (переименованный китайский JMEV Yi). В будущем планируется представить еще одну локализованную модель под маркой «Амберавто» от восточных партнеров, а также выпустить электрокар собственной разработки.

Дмитрий Алексеев