Войти
Автопилот

"Автотор" запустил завод электродвигателей в&#160;Калининграде

279
0
0
Автотор
Автотор.
Источник изображения: Автотор

«Автотор» запустил завод электродвигателей в Калининграде

В Калининградской области приступил к работе новый завод электродвигателей «Автотора». Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год. Сейчас агрегаты выпускаются в тестовом режиме.

В линейку продукции входят электродвигатели мощностью от 23 кВт до 140 кВт (31-190 л.с.) для различных видов легкового электротранспорта, рассказали в пресс-службе компании. При полной загрузке завода будет обеспечено более 140 рабочих мест.

В дальнейшем планируется расширение линейки электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники и лодочного транспорта. Планируется установка оборудования по сборке электрической силовой установки 3 в 1 (электродвигатель, редуктор, инвертор).

Завод построен в рамках обязательства по специальному инвестиционному контракту между Министерством промышленности РФ, правительством Калининградской области и ООО «Автотор Холдинг», который предусматривает создание в регионе кластера автокомпонентов.

Какие именно электромобили будут оснащаться локализованными двигателями, не уточняется. В начале года «Автотор» объявил о создании собственного бренда «Амберавто», под которым выпускает седан А5 (переименованный китайский JMEV Yi). В будущем планируется представить еще одну локализованную модель под маркой «Амберавто» от восточных партнеров, а также выпустить электрокар собственной разработки.


Дмитрий Алексеев

Права на данный материал принадлежат Автопилот
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 09:17
  • 4308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО
  • 04.09 08:14
  • 1
"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM
  • 04.09 04:35
  • 11
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 04.09 03:21
  • 1
Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)
  • 03.09 22:06
  • 2
Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat
  • 03.09 21:32
  • 2
В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты
  • 03.09 21:01
  • 33
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 03.09 20:24
  • 1
Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием
  • 03.09 18:44
  • 477
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.09 11:30
  • 3
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 08:41
  • 1
Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах
  • 03.09 08:09
  • 1
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
  • 03.09 06:39
  • 3
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 03.09 04:43
  • 0
О современной ситуации.