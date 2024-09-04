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Газета.ru

"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM

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Источник изображения: gazeta.ru

Reuters: США могут направить Киеву дальнобойные ракеты JASSM осенью

США близки к соглашению о передаче Украине ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Об этом сообщает агентство Reuters. Вероятнее всего, в качестве носителей изделия будет использоваться истребитель F-16. Что известно о ракетах JASSM, для чего они Украине и какими средствами ПВО российские военные смогут их сбивать - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По данным Reuters, поставка изделий Воздушным силам Украины может начаться через несколько месяцев, поскольку именно такой срок потребуется Пентагону для решения всех необходимых процедурных и технических вопросов. Ожидается, что о включении ракет JASSM в пакет вооружений для Киева будет объявлено этой осенью. Однако источники агентства отмечают, что окончательное решение еще не принято.

Агентство утверждает, что отправка ракет JASSM на Украину может "существенно изменить стратегический ландшафт конфликта", поскольку "большая часть территории России окажется в зоне их досягаемости".

Военные аналитики Reuters утверждают, что Киев, получив JASSM, сможет "наносить удары дальше", что "серьезно осложнит возможности России проводить наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество".

Что за ракеты?

AGM-158 JASSM представляет собой высокоточную крылатую ракету класса «воздух - поверхность», разработанную корпорацией Lockheed Martin. Краткие тактико-технические характеристики изделия выглядят следующим образом.

Дальность полета AGM-158 JASSM составляет 370 км (в варианте JASSM-ER до 1000 км, но о передаче этого изделия речи пока не идет). Точность попадания ракеты (круговое вероятное отклонение, КВО) составляет 2,4 м.

Вес боевой части изделия достигает 450 кг. БЧ проникающего типа, серийное обозначение - WDU-42/B. Корпус боевой части выполнен из вольфрамового сплава.

БЧ может проникать в грунт средней плотности на глубину от 6,1 до 24,4 метров и пробивать железобетонные укрытия общей толщиной 1,2-2,1 метра.

Планер ракеты создан с целью достижения малой радиолокационной заметности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета.

AGM-158 JASSM состоят на вооружении ВВС США с 2009 года, они также поставлялись на экспорт в Австралию, Польшу и Финляндию. Разработка этих ракет началась в 1995 году, производство - в 1998 году. Носителями JASSM могут служить как американские бомбардировщики, так и истребители F-15, F-16 и истребитель-штурмовик F/A-18.

Многофункциональный истребитель F-16 (передача которых Украине уже началась) может нести две такие ракеты (вес каждой из них составляет 1020 кг). Всего изготовлено 1260 ракет AGM-158A. Стоимость одного изделия стартует от $850 тыс. И может достигать $1,35 млн.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Вполне возможно, что несколько десятков (может быть, сотен) ракет этого типа окажутся в распоряжении Воздушных сил Украины. В качестве носителей изделия будет использоваться, безусловно, истребитель F-16. Приоритетными целями для ракет AGM-158A, скорее всего, будут заглубленные командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами, горючим и смазочными материалами.

Чем сбивать?

Первый случай боевого применения ракет JASSM зафиксирован 14 апреля 2018 года. В тот день два стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer произвели пуск 19 ракет по объектам на территории Сирии. Одной из главных целей этого удара был Центр исследований и развития, расположенный в Дамаске в районе Барза. По утверждениям американского командования, все ракеты достигли своих целей. По некоторым данным, два изделия AGM-158A отклонились от курса, упали и были впоследствии обнаружены бойцами сирийской армии. Затем они были переданы России для последующего изучения.

С подобными средствами воздушного нападения противника способны бороться большинство зенитных ракетных систем и комплексов, состоящих на вооружении российской армии. В первую очередь на уничтожение AGM-158 JASSM будут ориентированы зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) типа "Панцирь-С1", С2, СМ, СМ-ТБМ, зенитные ракетные комплексы средней дальности нового поколения С-350 «Витязь» (50Р6А) и многофункциональные высокомобильные зенитные ракетные комплексы Войсковой противовоздушной обороны средней дальности «Бук-М3».

Будет поставлена задача и по поражению носителей ракет AGM-158 JASSM многофункциональных истребителей F-16 Воздушных сил Украины как в воздушном бою (ракетами Р-37, носителями которых являются Су-30М (М2) и Су-35С), так и на земле (аэродромах базирования).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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1 комментарий
№1
04.09.2024 08:14
Миша - дело не в том, чем бороться, а в том, что беззубость ответов на вторжение в курскую позволяет врагу чувствовать свою безнаказанность за всё больший объем атак по России - и самое страшное, что так оно и есть, для них всё это проходит безнаказанно.

Останавливать всё это г... будут жизни россиян, не всех конечно, а рядовых, потому что те, кто допустили такое безнаказанное поведение США, Европы и украины - сидят в своих виллах и загородных домах, в полной безопасности и точно знают, что за все эти просеры конкретно им ничего не будет.

Вот чего и кого надо бояться, а не JASSM.
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