При поддержке КРЭТ открыт образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника»

На базе Ульяновского государственного технического университета открылся образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника». Он был создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет», ключевым партнером кластера выступает Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП) концерна «Радиоэлектронные технологии».

Главная задача кластера — практико-ориентированная подготовка квалифицированных кадров для радиоэлектронной отрасли с акцентом на формирование профессиональных компетенций, максимально приближенных к потребностям работодателей.

«Открытие образовательно-производственного кластера „Радиоэлектроника“ знаменует собой важный стратегический шаг в целевой подготовке молодых специалистов. Обучение на новейшем оборудовании, идентичном производственному, под контролем опытных наставников позволит сократить период адаптации до минимума: выпускники смогут сразу применять полученные знания и навыки на рабочих местах. Реализация проекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с правительством региона и учебными заведениями», — отметил генеральный директор УКБП, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Войт.

В контур кластера входят образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования: Колледж экономики и информатики имени А.Н. Афанасьева, Ульяновский профессионально-политехнический колледж и Ульяновский многопрофильный техникум.

При поддержке УКБП в образовательных учреждениях проделана масштабная работа по материально-техническому обеспечению, введены в эксплуатацию учебно-производственные зоны по видам деятельности: изготовление печатных плат и устройств; полуавтоматический монтаж; автоматический поверхностный монтаж; сборка, регулировка и контроль; испытания; моделирование и автоматизированное проектирование; радиомонтаж и настройка.

«Инвестиции в развитие персонала — одно из приоритетных направлений кадровой стратегии КРЭТ. Мы активно участвуем в подготовке будущих специалистов и верим, что молодое поколение станет движущей силой технологического развития нашей страны», — подчеркнула заместитель генерального директора по развитию — руководитель аппарата генерального директора КРЭТ Изумруд Алимурадова.

В церемонии открытия кластера также приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских и ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» Надежда Ярушкина.

Ростех участвует в федеральной программе «Профессионалитет» с момента ее запуска в 2022 году. Проект направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях обеспечения технологического и кадрового суверенитета и развития экономики страны. Практико-ориентированное обучение позволяет выпускникам максимально быстро адаптироваться на рабочем месте, в том числе — трудиться на современном оборудовании, выполнять реальные производственные задачи, осваивать в рамках обучения несколько рабочих профессий. В настоящее время в проекте участвует 52 организации Корпорации из 14 холдинговых компаний в сотрудничестве с 206 образовательными организациями среднего профессионального образования. С учетом открытия нового кластера в интересах АО «КРЭТ» в Ульяновске всего открыто 36 образовательно-производственных центров в 23 субъектах с участием организаций Корпорации. На развитие инфраструктуры кластеров организациями Корпорации выделено порядка 470 млн рублей.