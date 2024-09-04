ОАК представляет свою продукцию на выставке Egypt International Airshow-2024

Объединенная авиастроительная корпорация впервые принимает участие в международном авиасалоне Egypt International Airshow-2024, который проходит с 3 по 5 сентября в международном аэропорту Эль-Аламейна. В экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлен широкий спектр авиационной техники производства предприятий корпорации.

На выставке запланирована насыщенная деловая программа. Страны Северной Африки являются давними и надежными партнерами российских авиастроителей. Многие страны региона успешно эксплуатируют российскую авиационную технику.

Египетский международный авиасалон организован Министерством обороны, ВВС Египта и Министерством гражданской авиации и направлен на ускорение индустриализации, цифровизации и глобализации в секторах обороны, космоса и коммерческой авиации на Ближнем Востоке и в Африке.