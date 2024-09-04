Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1».

Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

"Ракета "Гром-Э1" была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса", – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения "Гром" имеют две модификации: управляемая крылатая ракета "Гром-Э1" и управляемый крылатый планирующий боеприпас "Гром-Э2".

Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. "Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии", – подчеркнул собеседник.

Среди преимуществ "Гром-Э1" – ее габариты, указал Климов. "Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей", – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

"Кроме того, "Гром-Э1" на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами", – добавил Климов. Однако есть и "проблемный вопрос" – это цена. "Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми", – уточнил собеседник.

"В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически "Гром-Э1" – многоцелевой боеприпас", – заключил Климов.

Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты "Гром-Э1" по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

Между тем Telegram-канал "Военкоры Русской весны" сообщил, что ВС России при помощи ракет "Гром-Э1", вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

"Гром-Э1" – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.