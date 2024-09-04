СМИ: в правительстве Италии есть разногласия по поводу линии в отношении Украины

Euractiv указывает, что в "Лиге" давно назревает недовольство жесткой позицией премьера Джорджи Мелони по Украине, которая редко высказывается по украинскому вопросу, периодически подтверждая лишь "полную и безусловную поддержку" Киеву

РИМ, 3 сентября. /ТАСС/. Подходы к поддержке Украины становятся все более заметным камнем преткновения внутри правящей правоцентристской коалиции Италии, на которую опирается правительство Джорджи Мелони. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на информированные источники.

В частности, в качестве очевидного знака, что есть определенные расхождения, приводится недавнее "совместное" заявление лидеров трех основных правящих партий после совещания по завершении летних каникул. "Правящее большинство поддерживает единство мнений, - говорится в тексте, опубликованном партией Мелони "Братья Италии". - И никаких парламентских инициатив, не соответствующих общей линии, не предвидится, как пишет левацкая пресса". В том числе, в нем указывается, что "правительство единодушно поддерживает Украину". Однако в версии заявления, опубликованного несколько раньше партией Маттео Сальвини "Лига", содержалось уточнение: "поддерживаем Киев, но возражаем против любых военных действий вне границ Украины". Позже это уточнение было убрано, а в партии объяснили публикацию отличного текста "поспешностью" и "ошибкой".

Сальвини, занимающий пост одного из вице-премьеров и министра транспорта и по инфраструктурам, ранее достаточно резко и критически высказывался о предложениях президента Франции Эмманюэля Макрона и генсека НАТО Йенса Столтенберга о направлении военных на Украину, а также использования западного оружия для атак на российской территории.

Второй вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни, лидер третьей правящей партии "Вперед, Италия", также неоднократно повторял, что Рим против использования направляемого Киеву оружия для атак в РФ, а также направления военнослужащих. "Ни мы, ни НАТО не находимся в состоянии войны с Россией", - неустанно повторяет министр. Он также не раз отрицал наличие разногласий внутри правящего большинства.

Euractiv указывает, что в "Лиге" давно назревает недовольство жесткой позицией премьера Мелони по Украине, которая редко высказывается по украинскому вопросу, периодически подтверждая лишь "полную и безусловную поддержку" Киеву. Определенные сомнения на фоне последних событий и развития ситуации вокруг Украины начали высказывать, пока не публично, и представители ее партии.