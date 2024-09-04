Войти
ТАСС

ВСУ намерены усилить меры безопасности на военных объектах после удара в Полтаве

255
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Командование проводит расследование, чтобы определить, были ли приняты необходимые меры безопасности на объекте в Полтаве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют усилить меры обеспечения безопасности личного состава на военных объектах после удара по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

"Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей", - говорится в сообщении в Telegram-канале Сухопутных войск.

В пресс-службе заявили, что командование проводит расследование, чтобы определить, были ли приняты необходимые меры безопасности на объекте в Полтаве. Вместе с тем, в Сухопутных войсках подтвердили, что при ударе погибли военнослужащие.

При этом источник в военной сфере сообщил ТАСС, что более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, убиты или ранены при атаке по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

3 сентября бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что при ударе погибли несколько десятков украинских военнослужащих и около 600 получили ранения. Мосийчук добавил, что вина за произошедшее лежит в том числе на военном руководстве Украины, которое допустило такое скопление личного состава в одном месте. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело. Министр обороны Украины Рустем Умеров со своей стороны сообщал, что обстоятельства удара совместно с правоохранителями устанавливает также Главная инспекция Минобороны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 09:17
  • 4308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО
  • 04.09 08:14
  • 1
"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM
  • 04.09 04:35
  • 11
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 04.09 03:21
  • 1
Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)
  • 03.09 22:06
  • 2
Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat
  • 03.09 21:32
  • 2
В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты
  • 03.09 21:01
  • 33
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 03.09 20:24
  • 1
Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием
  • 03.09 18:44
  • 477
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.09 11:30
  • 3
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 08:41
  • 1
Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах
  • 03.09 08:09
  • 1
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
  • 03.09 06:39
  • 3
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 03.09 04:43
  • 0
О современной ситуации.