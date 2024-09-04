ВСУ намерены усилить меры безопасности на военных объектах после удара в Полтаве

Командование проводит расследование, чтобы определить, были ли приняты необходимые меры безопасности на объекте в Полтаве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют усилить меры обеспечения безопасности личного состава на военных объектах после удара по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

"Меры по обеспечению [безопасности] личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей", - говорится в сообщении в Telegram-канале Сухопутных войск.

В пресс-службе заявили, что командование проводит расследование, чтобы определить, были ли приняты необходимые меры безопасности на объекте в Полтаве. Вместе с тем, в Сухопутных войсках подтвердили, что при ударе погибли военнослужащие.

При этом источник в военной сфере сообщил ТАСС, что более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, убиты или ранены при атаке по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

3 сентября бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что при ударе погибли несколько десятков украинских военнослужащих и около 600 получили ранения. Мосийчук добавил, что вина за произошедшее лежит в том числе на военном руководстве Украины, которое допустило такое скопление личного состава в одном месте. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело. Министр обороны Украины Рустем Умеров со своей стороны сообщал, что обстоятельства удара совместно с правоохранителями устанавливает также Главная инспекция Минобороны.