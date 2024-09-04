США намерены направить Украине новую военную помощь

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не уточнил, что именно Вашингтон собирается дополнительно направить Киеву

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Администрация США намерена направить в предстоящие недели на Украину новую военную помощь. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как ясно дал понять президент [США Джо] Байден, наша поддержка Украины остается непоколебимой, и мы продолжим уделять внимание укреплению их вооруженных сил и противовоздушной обороны в свете такого рода [российских] нападений и атак. Как вы видели всего 10 дней назад, мы объявили об очередном пакете военной помощи, <...>, и в ближайшие недели будет предоставлено еще больше", - сказал официальный представитель Белого дома. Он не уточнил, что именно Вашингтон собирается дополнительно направить Киеву.

"Мы продолжим поддерживать Украину, пока она пытается защититься от подобных атак", - добавил Кирби, говоря об ударе ракетами "Искандер-М" по учебно-тренировочному центру украинских войск связи в Полтаве.

23 августа Пентагон объявил о новом пакете помощи Киеву на $125 млн, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. Таким образом, с начала Россией спецоперации США выделили Украине по военной линии более $55,7 млрд.