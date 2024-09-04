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ТАСС

В Антверпене предложили разместить Patriot вокруг местного порта

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Источник изображения: topwar.ru

Бургомистр Барт Де Вевер предложил сделать это в связи с ситуацией на Украине

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Бургомистр бельгийского города Антверпен, лидер умеренно правой партии "Новый фламандский альянс" (NVA) Барт Де Вевер в связи с ситуацией на Украине предложил разместить ЗРК Patriot вокруг местного порта - второго по грузоперевозкам в Европе. Об этом он заявил в интервью изданию Gazet van Antwerpen.

"Безусловно, я надеюсь, что военные действия на Украине закончатся как можно быстрее, но, полагаю, что мы также должны укрепить нашу обороноспособность в Антверпене", - отметил Де Вевер. "Я призываю к увеличению финансирования, выделяемого на нужды обороны, и размещению систем противовоздушной обороны, таких как ЗРК Patriot, вокруг порта Антверпен", - добавил он, пояснив, что руководствуется стремлением защитить интересы инвесторов, которые, с его точки зрения, могут "больше не захотеть инвестировать в порт, если их объекты не будут под защитой".

Де Вевер напомнил, что несколько лет назад уже выдвигал такую идею, но тогда его "признали сумасшедшим". 

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Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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