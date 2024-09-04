Экс-депутат украинского парламента: вследствие удара по ВСУ в Полтаве до 600 раненых и убитых

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Бывший депутат Верховной рады Украины Мосийчук заявил, что, по имеющейся у него информации, количество раненых и убитых вследствие ракетного удара по построению ВСУ в Полтавском военном институте связи достигает 600 человек. При этом под завалами остается значительное количество украинских военнослужащих. Больницы города переполнены, жителей Полтавы призывают сдавать кровь.

Мосийчук призывает строго наказать украинское военное руководство, допустившее значительное скопление личного состава ВСУ, при этом не исключая, что информация о массовом построении личного состава украинской армии была передана российским ракетчикам непосредственно из Полтавы. Кроме курсантов, в учебном заведении находились действующие военнослужащие ВСУ, проходившие переквалификацию. Там же были и проходящие подготовку мобилизованные из состава 128-й бригады.

По словам представителей городских властей Полтавы, количество жертв значительно возросло, помимо прочего, из-за того, что после удара в городе довольно продолжительное время не прекращалась воздушная тревога, из-за чего военные не могли приступить к разбору завалов.

Между тем, ряд украинских источников утверждает, что удар был нанесен не по построению, а по зданию института, в том числе по помещению столовой, где в момент атаки находилось значительное количество военнослужащих. Кроме того, сообщается, что в районе нанесения удара долгое время кружил в небе российский разведывательный беспилотник.