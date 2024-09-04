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Flotprom

Не стало легендарного конструктора подлодок Игоря Спасского

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В возрасте 98 лет умер Герой России, генеральный конструктор около 200 советских и российских подводных лодок, экс-глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Спасский. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

"С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского Флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" стало символом надежности и инноваций", – говорится в официальном сообщении.

Игорь Спасский

СПбГМТУ


По проектам Спасского построено 187 субмарин, из которых 91 – дизель-электрическая, 96 – атомные. Они составляют ядро советского и российского флота.

Игорь Дмитриевич Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородск (сейчас – Ногинск, Московская область). Окончил Московскую военно-морскую школу, Бакинское военно-морское подготовительное училище и поступил на службу в ВМФ СССР.

В разработке подлодок начал участвовать с 1950 года, с 1953-го работал в ЦКБ МТ "Рубин", которое возглавил спустя 30 лет. Был академиком РАН. Игорь Спасский – Герой России, Герой Социалистического Труда, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга. Удостоен орденов Трудового Красного Знамени (1963), Ленина (1970 и 1978), Октябрьской Революции (1986), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2002) и Почета (2010).

Редакция Mil.Press присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Игоря Дмитриевича.

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Страны
Россия
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