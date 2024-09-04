Загадочный российский малозаметный истребитель ПАК ДП 6-го поколения изменит правила игры? (The National Interest, США)

Истребитель со скоростью 5 Махов? Наряду со стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА он может оказаться наиболее продвинутым в техническом отношении самолетом, способным выходить в ближний космос. Звучит потрясающе, однако этот истребитель может так и остаться на чертежной доске, отмечает автор.

Марк Эпископос

В то время как происходит увеличение серийного производства Су-57, Москва работает над созданием основ следующего поколения российского боевого самолета.

Этот самолет принято называть малозаметным перехватчиком "шестого поколения" или ПАК ДП (еще он известен как МиГ-41). Речь идет о запланированном преемнике произведенного в большом количестве советского истребителя МиГ-31 ("Лисья гончая" по кодификации НАТО). Генеральный директор корпорации "Микоян" Илья Тарасенко в беседе с российскими журналистами в 2018 году сообщил, что работа над истребителем МиГ-41 перешла уже в "экспериментальную стадию разработки", а еще добавил, что для завершения работ над ПАК ДП потребуется десять лет. Разумеется, "завершение" - это не то же самое, что серийное производство, поэтому пока не известно, какое количество ПАК ДП фирма "Микоян" намерена произвести и как быстро.

По имеющимся данным, работа над проектом этого истребителя была завершена в конце 2019 года, а сам Тарасенко летом 2020 года сообщил, что ПАК ДП будет построен на основе концепции истребителя МиГ-31. Появившиеся недавно сведения указывают на значительный сачок возможностей, и, если предложенная концепция будет полностью реализована, то новый истребитель намного перекроет 30-летний разрыв, отделяющий эти два самолета. В то время как МиГ-31 способен поддерживать скорость в 2,8 Маха, а его крейсерская скорость составляет примерно 2,3 Маха, МиГ-41 легко превзойдет своего предшественника, поскольку его максимальная скорость, как говорят, составит 4 - 4,3 Маха, а крейсерская скорость - 3 Маха. Однако некоторые российские комментаторы считают, что его скорость составит даже 5 Махов.

Кроме того, МиГ-41 будет способен достигать значительно большей высоты, хотя конкретные детали на этот счет пока остаются туманными. Многие российские военные комментаторы активно обсуждают вопрос о том, сможет ли ПАК ДП выходить в ближний космос, однако Тарасенко в беседе с корреспондентом агентство РИА "Новости" сообщил, что ПАК ДП сможет действовать в космическом пространстве.

Ранее появлялась информация о том, что фирма "Микоян" изучает вопрос о разработке беспилотного варианта ПАК ДП, однако подобные планы вряд ли будут реализованы в ближайшем будущем. Военный эксперт Сэмуэл Бендетт (Samuel Bendett) ранее в беседе с корреспондентом журнала "Нейшнл интерест" отметил: "Превращение существующих пилотируемых самолетов в беспилотные версии требует значительных усилий в области техники и ресурсов, которые в настоящее время в дефиците в России, в том числе в области разработки современных технологий по созданию беспилотных летательных аппаратов".

Пока нет точного представление о боевой нагрузке ПАК ДП. Виктор Бондарев, бывший командующий российскими Военно-воздушными силами, ранее в этом году в беседе с журналистами сказал, что МиГ-41 будет оснащаться ракетами воздух - воздух дальнего радиуса действия Р-37, "а также совершенно новыми ракетами". Работы над созданием ракеты Р-37 начались в 1980-х годах, а в своем окончательном виде после длительного перерыва в области исследовательских и опытно-конструкторских работ она была представлена в 2019 году, однако ее первоначальный вариант, судя по всему, будет довольно устарелым в тот момент, когда начнется серийное производство истребителя МиГ-41. Модернизированный и гиперзвуковой вариант ракеты Р-37М в настоящее время находится в разработке, однако ее совместимость с истребителем МиГ-41 еще должна будет получить подтверждение.

По данным российской газеты "Известия", МиГ-41 может получить "многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы" с помощью нескольких боеголовок. Эта концепция, как отметила газета "Известия", является достаточно понятной: после того как гиперзвуковой снаряд будет обнаружен российскими наземными радарами, истребитель МиГ-41 произведет пуск ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия. В полете произойдет разделение этой ракеты на несколько более мелких, которые затем и будут атаковать запущенный снаряд в лоб. Российский военный эксперт Дмитрий Корнев считает, что эта система может быть также использована для уничтожения носителя еще до того, как он выпустит свои гиперзвуковые ракеты. Система перехвата истребителя МиГ-41 может добавить значительный новый уровень в систему российской противоракетной обороны, однако пока не ясно, предназначена ли она для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами или для уничтожения тактических гиперзвуковых ракет.

Истребитель ПАК ДП наряду со стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА может оказаться наиболее продвинутым в техническом отношении самолетом. Однако, как это часто происходит с крупными российскими военными проектами, большая часть нашей информации основана на опубликованных в печати заявлениях, инсайдерских утечках и экспертном анализе. Лишь будущее покажет, как будет развиваться проект по созданию ПАК ДП по мере приближения к этапу серийного производства в ближайшие десятилетия.

Марк Эпископос - новый обозреватель журнала "Нейшнл интерест" по вопросам национальной безопасности.