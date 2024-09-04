Израильский премьер назвал позорным решение Великобритании приостановить поставки оружия ЦАХАЛ

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По мнению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, решение правительства Великобритании о приостановке поставок ЦАХАЛ некоторых видов оружия является позорным.

В своем аккаунте в одной из западных соцсетей Нетаньяху отметил, что Лондон приостановил действие 30 лицензий на поставку Израилю вооружений. Глава израильского правительства уточнил, что правительство Великобритании приостановило действие лицензий на поставку оружия Израилю спустя всего несколько дней после того, как были обнаружены тела шести израильских заложников, предположительно убитых ХАМАС. Не скупясь на эпитеты и пытаясь вызвать у своих читателей определенные эмоции, Нетаньяху заверил, что это решение "не изменит решимости Израиля победить ХАМАС — геноцидную террористическую организацию".

Ранее сообщалось, что власти Великобритании решили частично приостановить поставку Израилю 30 видов вооружений и компонентов. Причиной подобного решения называется риск использования британских вооружений для серьезного нарушения международного гуманитарного права в рамках боевых действий в секторе Газа. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал решение нового британского правительства приостановить поставки вооружений Израилю, обвинив главу правительства Кира Стармера и руководство МИД страны в опосредованной поддержке ХАМАС.