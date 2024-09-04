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ТАСС

Британия собрала более $1,3 млрд в Международный фонд помощи Украине

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

В Лондоне 3 сентября был подписан контракт о выделении $395 млн из этого фонда на закупку 120 тыс. снарядов для советских 152-мм артиллерийских орудий

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Более £1 млрд ($1,3 млрд) были внесены донорами в учрежденный Великобританией Международный фонд помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что 3 сентября в ходе визита министра обороны Украины Рустема Умерова в Лондон был подписан контракт о выделении £300 млн ($395 млн) из этого фонда на закупку 120 тыс. снарядов для советских 152-мм артиллерийских орудий, стоящих на вооружении ВСУ. Впервые об этом контракте, который будет реализован в течение 1,5 года, было объявлено в июле.

Помимо Великобритании, взносы в фонд, основанный в 2022 году, также осуществили Австралия, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция. Глава британского Минобороны Джон Хили на встрече с Умеровым также подтвердил, что Лондон будет ежегодно на двусторонней основе предоставлять Киеву помощь на сумму £3 млрд ($3,9 млрд). 

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