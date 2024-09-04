Европейско-японскиий зонд BepiColombo с задержкой выйдет на орбиту вокруг Меркурия

ЕКА: выход зонда BepiColombo на орбиту вокруг Меркурия задержится на 11 месяцев

Прибытие зонда европейско-японской автоматической межпланетной станции (АМС) BepiColombo к Меркурию задерживается на 11 месяцев. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Команды из ЕКА и отрасли непрерывно работали в течение последних четырех месяцев, чтобы преодолеть сбой, который не позволял двигателям BepiColombo работать на полную мощность», — пишет организация.

В ЕКА отметили, что 4 сентября BepiColombo пролетит мимо Меркурия на расстоянии 165 километров, что на 35 километров ближе к планете, чем планировалось ранее, а на околомеркурианскую орбиту АМС вместо декабря 2025-го выйдет в ноябре 2026-го.

В октябре 2021-го ЕКА сообщило, что зонд BepiColombo передал первое изображение Меркурия.

Совместная миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований BepiColombo стартовала в октябре 2018 года с космодрома Куру (Французская Гвиана) на ракете Ariane 5. Перелетный модуль после нескольких пролетов мимо Земли, Венеры и Меркурия доставит к Меркурию пару орбитальных аппаратов. Первый — Mercury Planet Orbiter (MPO) — составит мультиволновую карту поверхности небесного тела. Второй — Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) — займется исследованием магнитосферы.