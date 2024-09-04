Австралийский проблемный патрульный корабль вышел на испытания с опозданием на два года

Головной патрульный корабль класса "Арафура", построенный на верфи Osborne в Южной Австралии для национальных ВМС, приступил к заводским ходовым испытаниям. Как отмечает Naval News, испытания стартовали спустя два года с того момента, когда "Арафура" должен был пополнить австралийский флот, и после того, как власти страны сократили проблемную программу с 12 до шести единиц.

По информации издания, первый в своем классе патрульный корабль типа OPV "Арафура" начал морские испытания на прошлой неделе, 26 августа. Однако ни Минобороны Австралии, ни какие-либо другие правительственные ведомства не выпустили официальных заявлений по этому поводу. О том что "Арафура" вышел в море, стало известно из публикаций в соцсетях местных наблюдателей и комментариев представителей судостроительной компании Luerssen Australia.

Патрульный корабль "Арафура", Австралия Royal Australian Navy

Naval News напоминает, что программа, получившая название SEA 1180, берет свое начало еще в 2009 году. В опубликованной Белой книге по обороне Австралии были сформулированы общие требования к кораблю для решения задач патрулирования, минной войны и гидрографической разведки. С тех пор программа SEA 1180 пережила долгую и сложную корректировку. В 2023 году она попала в список проблемных проектов в области обороны из-за значительных задержек и сложностей с интеграцией.

Верфь Osborne Naval Shipyard спустила "Арафура" на воду в декабре 2021 года. Тогда власти планировали построить 12 таких патрульных кораблей, а головной корабль собирались ввести в строй в 2022 году.

Отставания от графика как минимум на два года – не единственная проблема программы, отмечает Naval News. Военно-морской флот также потерпел неудачу в своих усилиях по интеграции в арсенал корабля предпочтительной 40-мм пушки OTO Marlin. При этом по проекту генподрядчика, компании Luerssen, на корабли линейки OPV 80 следовало устанавливать 57-мм пушку Bofors.

Сейчас же, по свидетельствам очевидцев, корабль "Арафура" вышел на испытания с дистанционно управляемой установкой "Тайфун" от израильской компании Rafael, оснащенной 25-мм орудием Bushmaster, снятым со списанного патрульного катера класса "Армидейл". Королевский австралийский флот называет это временным решением, но каким в итоге окажется основной калибр кораблей класса "Арафура" до сих пор не определено.

В феврале этого года австралийское лейбористское правительство сократило программу SEA 1180 до шести корпусов. Сегодня власти страны ставят перед собой цель увеличить численность национального флота за счет средних боевых кораблей, отказавшись от более мелких проектов, включая вывод из эксплуатации без замены всех катеров противоминной борьбы. Проект 80-метровых кораблей типа "Арафура" к числу приоритетных более не относится.

По состоянию на август 2024 года один корабль класса "Арафура" достраивается в Осборне, а еще четыре находятся на разных стадиях производства на верфи CIVMEC в Западной Австралии.