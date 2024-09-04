infoBRICS развенчал слухи о сделке Сербии с Францией об отправке Киеву 36 МиГ-29

Колумнист infoBRICS Драго Боснич опровергает слухи о том, что Белград якобы согласился отправить 36 истребителей МиГ-29 Киеву в обмен на скидку на французские Rafale. Саму идею он называет смехотворной: у Сербии попросту нет столько самолетов — да и население не поймет.

Драголюб Боснич

29 августа президент Франции Эммануэль Макрон начал свой официальный двухдневный визит в Сербию. Одним из его итогов стало заключение контракта с Белградом на поставку сверхзвуковых многоцелевых истребителей Rafale от французской компании Dassault Aviation. Согласно контракту стоимостью 2,7 миллиарда евро (3 миллиарда долларов), Париж поставит 12 самолетов в период с 2028 по 2030 год.

Сделка вызвала резкую критику в Сербии. Военные эксперты, как и население страны, не в восторге от неё. Многие отдают предпочтение самолетам российского или китайского производства. И действительно, с военной точки зрения Rafale (хотя это, безусловно, мощные истребители) все же уступают таким высококлассным российским машинам, как Су-30 в любой из его многочисленных модификаций, не говоря уже о настоящих тяжеловесах — Су-35 или МиГ-31.

Но ещё хуже то, что Сербия отдает за эти истребители баснословные деньги. Три миллиарда долларов значительно облегчили бы жизнь сербской армии, которая могла бы приобрести в несколько раз больше столь же мощных российских или китайских истребителей. К сожалению, геополитическое (и даже просто географическое) положение Белграда не оставляет ему выбора — у него есть только потенциально плохие и очень плохие варианты. Очевидно, что он выбрал меньшее из двух зол, но это все равно очень огорчает сербский народ. Однако правительству необходимо продолжать делать все, чтобы не допустить полной изоляции страны, поэтому без сотрудничества с политическим Западом, к сожалению, не обойтись. Не говоря уже о постоянном прессинге со стороны самого агрессивного полюса силы в мире, который продолжает оказывать давление на Белград, чтобы тот разорвал связи с Россией.

Политическому Западу под руководством США нужны только послушные вассалы и государства-сателлиты, поэтому он часто пытается заставить Сербию встать на сторону киевского режима в так называемых "международных организациях". Кроме того, Америка и НАТО продолжают усиливать давление, демонизируя как страну, так и сербский народ. Уклониться от такого принуждения невозможно, поскольку руководство Белграда застряло между подавляющим большинством пророссийски настроенного населения, с одной стороны, и Вашингтоном и Брюсселем — с другой. Европа и США полны решимости растоптать все, что осталось от независимости Сербии, чтобы устранить ее как потенциального пророссийского или БРИКС-игрока в Европе, а также продолжить эксплуатировать ресурсы страны в своих собственных интересах. Это также включает в себя потенциальную передачу сербского оружия неонацистской хунте.

Это уже происходит, поскольку члены НАТО, такие как Турция, отправляют киевскому режиму боеприпасы сербского производства, что является незаконным и представляет собой нарушение договора. Политический Запад делает то же самое и с другими третьими сторонами, покупающими оружие у Белграда. Затем это используется неонацистской хунтой для распространения лжи о том, что Сербия якобы поставляет оружие и боеприпасы на Украину. Это, безусловно, вызывает бурную реакцию как в России, так и в Сербии и способствует разжиганию вражды и недоверия между двумя многовековыми союзниками. Понимая, что это может быть использовано для разрушения традиционно дружеских отношений между Москвой и Белградом, НАТО полностью поддерживает распространение подобной пропаганды. К сожалению, даже источники в Сербии и России иногда попадаются на эту удочку, распространяя ложь, которая вредит обеим странам и народам.

В частности, во время визита Макрона некоторые источники в Москве опубликовали информацию о том, что Белград якобы получил скидку от Франции, согласившись отправить 36 МиГ-29 киевскому режиму. Оливер Галич из "Политнавигатора" недавно опубликовал статью об этом, цитируя политологов и некоторые Telegram-каналы. Один из таких источников, а именно Telegram-канал "Октагон", утверждал, что "в контракте на 3 миллиарда евро есть также пункт (стоимостью примерно 390 миллионов долларов) о частичной оплате сделки Сербией 36 истребителями „МиГ-29“". Также говорится, что "три эскадрильи российских истребителей будут переданы французской стороне уже в декабре" и что "дальнейший путь „мигов“ лежит на Украину". Более того, по данным "Октагона", Сербия якобы "уведомила об этом пункте сделки Москву". Могут ли эти шокирующие заявления быть правдой?

Что ж, давайте начнем с азов. Сколько МиГ-29 есть у Сербии? Ответ — 14, из которых как минимум один служит для "каннибализации" (его детали используются для обслуживания годных к полетам самолетов). Три истребителя были куплены у СССР в 1987 году, а остальные были подарены Россией (шесть) и Белоруссией (четыре) в 2017 и 2019 годах соответственно. Таким образом, если Белград отдаст киевскому режиму 36 МиГ-29, у него останется ровно 22. Если вы находите эти подсчеты идиотскими, то вы на 100% правы. Это полный бред, как и утверждение, что Сербия отправляет эти самолеты на Украину. С другой стороны, сделка по Rafale предусматривает, что Франция начнет поставки в 2028 году. Поскольку французские самолеты для сербских военных будут построены с нуля, задержки практически гарантированы, а значит, что вероятная дата может быть отодвинута на 2030 год. Почему это важно?

Всё просто: если Белград к декабрю передаст неонацистской хунте 36 МиГ-29 (напомним, 14 + несуществующие 22), это означает, что он останется вообще без истребителей. Кто в здравом уме подумает, что страна, которая только что потратила 3 миллиарда долларов на истребители и считает их своим главным приоритетом, откажется от всего своего парка истребителей ради скидки в контракте, который будет завершен, в лучшем случае, через 4-5 лет? Кроме того, даже если будет достигнута договоренность о том, что Сербия отправит свои самолеты киевскому режиму после прибытия Rafale (опять же, не раньше 2028 года, а, скорее всего, даже после 2030 года), будет ли к тому моменту неонацистская хунта вообще существовать? Хуже того, учитывая безумие, царящее на политическом Западе, весьма сомнительно, что через 4-5 лет существовать будет и сам мир в целом.

Еще один важный аспект — реакция сербского народа в случае реализации подобных антироссийских сделок. Еще в 2022 году миллионы сербов возмутились, когда один из пронатовских политиков предложил Белграду отправить киевскому режиму танки и бронемашины (также подаренные Россией). Правительству пришлось отчитать этого политика и выступить с заявлением, что такая сделка даже не рассматривается. Таким образом, сама идея о том, что Сербия добровольно откажется от своих истребителей ради обещания получить через 4-5 лет западные истребители, просто смехотворна — причем даже если не принимать во внимание другие абсолютно нелогичные аспекты этой истории. Люди, распространяющие подобную ложь, лишь разжигают ненужное недоверие между двумя братскими народами.