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ТАСС

Reuters: США близки к соглашению о передаче Киеву ракет большой дальности JASSM

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Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США.
Источник изображения: © Фото : Natalie Stanley

По данным агентства, "предпринимались попытки" с целью создания возможностей запуска этих имеющихся на вооружении у Украины ракет "с истребителей незападных стран"

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Об этом сообщило со ссылкой на американских официальных лиц агентство Reuters.

По его данным, США "близки к соглашению о передаче Украине JASSM". Ожидается, что о включении этих ракет класса "воздух - земля" в пакет вооружений Киеву "будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято", отметило агентство.

По словам одного из американских чиновников, "предпринимались попытки" с целью создания возможностей запуска этих имеющихся на вооружении у Украины ракет "с истребителей незападных стран".

Ранее газета Politico со ссылкой на нескольких неназванных должностных лиц американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Украине JASSM. Белый дом, Госдепартамент и Пентагон не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию. 

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США
Украина
Продукция
JASSM
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