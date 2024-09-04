Предприятие Роскосмоса показало в Египте макет российско-белорусского спутника

"Канопус-В-О" предназначен для обзорной съемки земной поверхности в видимом, среднем и дальнем инфракрасном диапазонах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Корпорация "ВНИИЭМ" (входит в Роскосмос) представила на международной выставке Egypt Airshow 2024 макеты новых космических аппаратов. Так, на стенде госкорпорации представлен российско-белорусский космический аппарат и спутник "Канопус-В-О".

"В объединенной экспозиции госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли представлены макеты космических аппаратов ВНИИЭМ: новые спутники дистанционного зондирования Земли - "Канопус-В-О" и российско-белорусский космический аппарат (РБКА), а также метеорологический спутник "Метеор-М" № 2-4", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе подчеркнули, что спутник "Канопус-В-О" предназначен для обзорной съемки земной поверхности в видимом, среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

Egypt International Airshow 2024 проходит с 3 по 5 сентября, выставка организована под патронажем египетского президента. В ней, как ожидается, примут участие более 300 авиакомпаний из более 100 стран мира, включая Россию. Все они представят образцы гражданской и военной авиации, а также продукцию космической отрасли.