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Умер разработчик атомных подлодок ЦКБ «Рубин»

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Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости
Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости.

Ведущий разработчик подлодок ЦКБ «Рубин» Спасский умер на 99-м году жизни

Конструктор атомных подводных лодок (АПЛ) Игорь Спасский, который работал в Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Смотри».

«Скончался конструктор атомных подлодок академик Игорь Спасский — по его проектам созданы около 200 субмарин», — говорится в сообщении.

Спасский стал заместителем главного инженера «Рубина» в 1956 году, а в 1983-м занял пост генерального конструктора ЦКБ МТ. В 1974-2007 годах конструктор возглавлял «Рубин». В качестве генерального конструктора он был ведущим разработчиком всех подлодок бюро, включая АПЛ проекта 941 «Акула», 667БДРМ «Дельфин» и подводные ракетные крейсеры проекта 949А «Антей».

В августе сообщалось о смерти главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги, который также работал над первыми советскими противотанковыми комплексами.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
667БДРМ Дельфин
941 Акула
949А Антей
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