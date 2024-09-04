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Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)

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Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат Гром
Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат Гром.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Никольский

TNI: Москва увеличит выпуск Су-57 и нарастит производство БПЛА

Россия расширяет производство истребителей-невидимок пятого поколения Су-57, пишет TNI. При этом она может сместить фокус своей военной авиации, сделав приоритетом более крупный парк беспилотных систем. Это ставит вопросы о дальнейшей стратегии воздушного боя.

Питер Сучу (Peter Suciu)

От истребителей-невидимок до беспилотников: воздушная стратегия России в развитии

На прошлой неделе стало известно, что Россия расширяет мощности по производству истребителей-невидимок пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО: Felon или “Уголовник”) на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). В настоящее время в России эксплуатируется менее трех десятков Су-57, и в силу ограниченности парка они не получили широкого применения в боевых действиях.

Кремль намерен исправить эту ситуацию, наращивая производство.

“Наша задача − как можно быстрее ввести объект в строй, — заявил директор филиала ОАК КнААЗ Александр Пекарш. — Также планируется дальнейшее расширение мощностей предприятия. При поддержке государства на КнААЗ будет построена третья очередь гальванического производства и начнется крупная реконструкция других мощностей предприятия”.

При этом Москве не хватает не только Су-57.

Беспилотники вместо самолетов

Стремясь поскорее восполнить потери в воздухе, Россия также объявила о расширении внутреннего производства беспилотников.

“Мы планомерно, системно и целенаправленно развиваем эту высокотехнологичную отрасль. Очень уверенно идем по пути импортозамещения. Все больше и больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов. Работа в этом направлении будет продолжаться”, — заявил в минувший четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В области беспилотников и других летательных аппаратов Москва наладила сотрудничество с Ираном для нужд своей спецоперации. В результате российские военные все активнее расширяют внутреннее производство.

И Киев, и Москва использовали беспилотники для уничтожения танков и другой бронетехники на передовой, а также запускают их по инфраструктуре и другим целям в глубь территории противника. Всего несколько недель назад Украина запустила более дюжины беспилотников по Москве, хотя Кремль и заявил, что все они были сбиты.

Последние два года Россия атакует беспилотниками энергосистему Украины. Некоторые эксперты предупреждают, что если внутреннее производство удастся увеличить, Россия сможет переломить ситуацию в свою пользу. Уже на данном этапе обе стороны производят сотни беспилотников ежедневно — гораздо больше, чем это возможно с пилотируемыми самолетами — но Москва стремится масштабировать выпуск.

Ранее в этом году Кремль поставил цель довести производство до 32 000 единиц в год к 2030 году.

Таким образом ВКС России вряд ли увидят значительный рост парка Су-57, но наверняка получат мощный прирост все беспилотных систем — притом все более передовых. Вопрос в том, окончатся ли к тому моменту боевые действия или нет. Но даже когда пыль уляжется окончательно, будущее ВКС России вполне могут составить более мелкие и дешевые беспилотники.

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике написал свыше 3 200 статей для четырех десятков журналов, газет и сайтов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Публикуется также в Forbes и Clearance Jobs

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1 комментарий
№1
04.09.2024 03:21
Серийно МиГ-35, Як-130 вполне достаточно для слоновьих прогулок по цеукраине , прилет 50 дронов и ответка 50 Гром-Э на 120км. Это расстояние и держать, пока не отойдут за Днепр на правый берег все цеукраинцы. Киев будет кузницей для авиастроения ЕС, США и Китая в части клепальщиков алюминия наличием неограниченно инвалидов по слуху контузией ОДАБ.
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