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Известия.ru

Военный эксперт заявил о невозможности ВСУ обеспечить системную работу ПВО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Военный эксперт Кошкин: есть вероятность новой волны украинских беженцев зимой

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не в состоянии обеспечить защиту энергоинфраструктуры страны, поскольку западная финансовая помощь доходит до армии не в полной мере, а имеющуюся технику тяжело интегрировать в единую систему. Об этом 3 сентября в беседе с «Известиями» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Не хватает денег, не хватает систем ПВО, потому что почти всё, что было, уже уничтожила российская армия. Мы боремся, они безуспешно противодействуют. ПВО расположены пятнами, они прикрывают только некоторые объекты. Создать какую-то эшелонированную оборону они не в состоянии», — сообщил Кошкин.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают различными системами ПВО — и западными, и советскими, которые тяжело интегрировать. Таким образом, получается, что каждый местный командир отвечает за определенный участок неба, а систематизированного управления нет.

Кроме того, добавил эксперт, когда где-то появляется много денег, там же появляется и множество схем по тому, как их присвоить. По словам Кошкина, большая часть оглашаемых сумм остается в США, а еще часть присваивают на Украине.

Во время предстоящей зимы странам Запада стоит ожидать новую волну украинских беженцев, предположил собеседник издания. Причиной этому станут проблемы с отоплением и электричеством из-за поражений инфраструктуры, пояснил он.

Также во вторник немецкое издание Die Welt также написало о том, что зимой украинцы столкнутся с отсутствием электричества, канализации, а главное — тепла. По мнению журналистов, это вынудит их бежать из страны на Запад. При этом отмечается, что восстановление энергообъектов требует не только денег, но и времени — не менее полутора месяцев. Так, зима на Украине будет суровой, говорится в материале.

До этого, 30 августа, стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли 14 групповых ударов по объектам энергетики Украины за неделю. Также были поражены объекты аэродромной инфраструктуры, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.

Ранее, 29 августа, член международного общественного движения «Другая Украина» Руслан Калинчук рассказал «Известиям», что энергосистема Украины не подлежит восстановлению, поскольку для этого нужны не только деньги, но и помощь России. Он напомнил, что украинская энергосистема строилась во времена СССР и необходимые для ее ремонта агрегаты может поставить только Россия.

Среди прочего, украинский энергохолдинг ДТЭК 28 августа сообщил, что в Киеве, Киевской и Одесской областях введено экстренное отключение электричества из-за «сложной ситуации в энергосистеме».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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