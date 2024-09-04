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Военное обозрение

В Минобороны Эстонии заявили о нехватке средств ПВО у стран НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Одной из проблем, с которой сегодня столкнулся Североатлантический альянс, является дефицит систем ПВО. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу ERR.

С его слов, речь идет о нехватке комплексов, способных сбивать баллистические ракеты.

При этом он подчеркнул, что данная проблема является первостепенной и касается практически всех государств-членов НАТО.

В свою очередь, Певкура поддержал и глава парламентской комиссии по гособороне Эстонии Калев Стойческу. Чиновник назвал усиление противоракетной обороны стран альянса одним из самых важных вопросов, который в нынешних реалиях необходимо решать как можно скорее.

Касательно самой Эстонии, в материале говорится, что страна на данный момент обеспечена комплексами ПВО малой дальности. В то же время в ближайшем будущем на вооружение ее армии поступят средства противовоздушной обороны средней дальности на базе IRIS-T.

При этом, говоря о важности укрепления ПВО/ПРО, глава Минобороны Эстонии подчеркнул, что внедрение новой стратегии НАТО, очевидно, увеличит нагрузку на оборонные бюджеты государств-членов альянса. Так, Эстонии, вероятно, придется тратить на оборону до 5 процентов от ВВП уже в ближайшие годы.

Стоит отметить, что на фоне вышеупомянутого дефицита, США и их союзники по НАТО продолжают передавать комплексы ПВО вроде «Patriot» и IRIS-T Украине. При этом в Киеве недовольны количеством поставляемых систем и буквально требуют от союзников увеличения поставок.

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