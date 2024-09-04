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Военное обозрение

На истребителе F-22 замечен неизвестный оптико-электронный контейнер

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Источник изображения: topwar.ru

Известно, что знаменитый американский «Раптор» играет роль платформы для отработки технологий, которые затем могут применить в инновационной программе перспективного боевого самолета шестого поколения NGAD. Возможно, именно с этим связан тот факт, что на истребителе F-22 Raptor был замечен неизвестный оптико-электронный контейнер.

Фотографии самолета с неопознанным «подвесом» появились в сети интернет.

Из-за ярко-желтого цвета данное устройство выделяется на фоне более скромной окраски истребителя.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя программа NGAD не ограничивается созданием боевого самолета шестого поколения, именно он является ее главным компонентом. Предполагается, что этот истребитель частично заменит стоящие на вооружении американских военных самолеты пятого поколения F-22 Raptor.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния действует специальная структура, в обязанности которой входит проведение летных испытаний образцов перспективного истребителя. Кроме того, там отрабатываются новые технологии для дальнейшего внедрения их на F-22.

Одновременно идет и обратный процесс – отработка на «Рапторах» технологий и устройств, которые впоследствии планируют внедрить в рамках программы NGAD. Ранее на корпус F-22 в экспериментальных целях уже наносили три различных вида новейшего покрытия. Кроме того, под крыльями истребителя устанавливались различные контейнеры разнообразного назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
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