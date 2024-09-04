В Китае ведется подготовка к очередным ходовым испытаниям авианосца "Фуцзянь" ВМС НОАК

ЦАМТО, 3 сентября. Согласно информации, опубликованной 31 августа блогом China Defense, в Китае ведется подготовка к четвертым ходовым испытаниям нового авианосца "Фуцзянь", предназначенного для ВМС НОАК.
Как сообщал ЦАМТО, "Фуцзянь" – третий авианосец ВМС НОАК и первый, полностью построенный по национальному проекту. Строительство авианосца началось на судостроительном предприятии Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае в 2017 году. Спуск корабля на воду состоялся в июне 2022 года. Первые ходовые испытания "Фуцзянь" начались в мае 2024 года.
Общая длина авианосца составляет около 316 м, максимальная ширина – 76 м, полное водоизмещение – более 80000 т. "Фуцзянь" является первым китайским авианосцем CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery), который оснащен катапультами и аэрофинишерами. Ожидается, что в состав авиакрыла корабля войдут палубные истребители J-15T, взлет которых будут обеспечивать электромагнитные катапульты. В перспективе возможно оснащение авианосца новым малозаметным истребителем J-35. "Фуцзянь" также сможет принимать самолеты ДРЛОиУ KJ-600.
Ожидается, что в случае сохранения темпов реализации проекта, корабль будет принят на вооружение в 2025 году.
Командование ВМС НОАК планирует к 2035 году принять на вооружение в общей сложности шесть авианосцев, что сделает китайский флот вторым по величине в мире после США.