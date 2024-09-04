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ЦАМТО

В Китае ведется подготовка к очередным ходовым испытаниям авианосца "Фуцзянь" ВМС НОАК

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Первый выход на заводские ходовые испытания третьего китайского авианосца "Фуцзянь" (Fujian, бортовой номер "18"), построенного для ВМС НОАК на судостроительном предприятии Jiangnan Shipbuilding (Group) Co., Ltd. (в составе китайской государственной судос
Первый выход на заводские ходовые испытания третьего китайского авианосца "Фуцзянь" (Fujian, бортовой номер "18"), построенного для ВМС НОАК на судостроительном предприятии Jiangnan Shipbuilding (Group) Co., Ltd. (в составе китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC). Шанхай, 01.05.2024.
Источник изображения: кадр из видео ВМС НОАК

ЦАМТО, 3 сентября. Согласно информации, опубликованной 31 августа блогом China Defense, в Китае ведется подготовка к четвертым ходовым испытаниям нового авианосца "Фуцзянь", предназначенного для ВМС НОАК.

Как сообщал ЦАМТО, "Фуцзянь" – третий авианосец ВМС НОАК и первый, полностью построенный по национальному проекту. Строительство авианосца началось на судостроительном предприятии Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае в 2017 году. Спуск корабля на воду состоялся в июне 2022 года. Первые ходовые испытания "Фуцзянь" начались в мае 2024 года.

Общая длина авианосца составляет около 316 м, максимальная ширина – 76 м, полное водоизмещение – более 80000 т. "Фуцзянь" является первым китайским авианосцем CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery), который оснащен катапультами и аэрофинишерами. Ожидается, что в состав авиакрыла корабля войдут палубные истребители J-15T, взлет которых будут обеспечивать электромагнитные катапульты. В перспективе возможно оснащение авианосца новым малозаметным истребителем J-35. "Фуцзянь" также сможет принимать самолеты ДРЛОиУ KJ-600.

Ожидается, что в случае сохранения темпов реализации проекта, корабль будет принят на вооружение в 2025 году.

Командование ВМС НОАК планирует к 2035 году принять на вооружение в общей сложности шесть авианосцев, что сделает китайский флот вторым по величине в мире после США.

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