Атомный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" проходит плановый ремонт

К настоящему времени корабелы "Севмаша" построили и передали ВМФ России семь атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955/955А

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Юрий Долгорукий" проекта 955 (шифр "Борей") Северного флота в настоящее время проходит первый плановый ремонт. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Головной АРПКСН проекта 955 "Юрий Долгорукий" в настоящее время проходит первый плановый ремонт, он продлится два-три года, после чего крейсер будет в строю как минимум 20 лет", - сказал он.

К настоящему времени корабелы "Севмаша" построили и передали ВМФ России семь атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955/955А. Еще три субмарины находятся в разных стадиях строительства. Ожидается закладка еще двух крейсеров проекта 955АМ. Каждый из крейсеров семейства "Борей" несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

АРПКСН "Юрий Долгорукий" был заложен 2 ноября 1996 года, спущен на воду 12 февраля 2008 года, передан ВМФ 10 января 2013 года.