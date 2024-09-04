Войти
ТАСС

Атомный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" проходит плановый ремонт

265
0
0
Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Юрий Долгорукий»
Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Юрий Долгорукий».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

К настоящему времени корабелы "Севмаша" построили и передали ВМФ России семь атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955/955А

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Юрий Долгорукий" проекта 955 (шифр "Борей") Северного флота в настоящее время проходит первый плановый ремонт. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Головной АРПКСН проекта 955 "Юрий Долгорукий" в настоящее время проходит первый плановый ремонт, он продлится два-три года, после чего крейсер будет в строю как минимум 20 лет", - сказал он.

К настоящему времени корабелы "Севмаша" построили и передали ВМФ России семь атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955/955А. Еще три субмарины находятся в разных стадиях строительства. Ожидается закладка еще двух крейсеров проекта 955АМ. Каждый из крейсеров семейства "Борей" несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

АРПКСН "Юрий Долгорукий" был заложен 2 ноября 1996 года, спущен на воду 12 февраля 2008 года, передан ВМФ 10 января 2013 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 09:17
  • 4308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО
  • 04.09 08:14
  • 1
"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM
  • 04.09 04:35
  • 11
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 04.09 03:21
  • 1
Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)
  • 03.09 22:06
  • 2
Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat
  • 03.09 21:32
  • 2
В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты
  • 03.09 21:01
  • 33
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 03.09 20:24
  • 1
Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием
  • 03.09 18:44
  • 477
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.09 11:30
  • 3
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 08:41
  • 1
Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах
  • 03.09 08:09
  • 1
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
  • 03.09 06:39
  • 3
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 03.09 04:43
  • 0
О современной ситуации.