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ВВС Национальной гвардии США из штата Вермонт готовятся к отправке в Австрию контингента летчиков и самолетов F-35 Lightning II. Гости из Штатов должны быть в Австрии завтра утром. Здесь они примут участие в престижном авиасалоне Airpower, за которым последуют многонациональные учения, пишет военное издание Army Recognition Group.

Полковник ВВС США Майкл Блэр, командующий 158-й оперативной группой, подчеркнул важность миссии, отметив, что предстоящие тренировки в Австрии «укрепят международные связи и в конечном итоге пойдут на пользу американской национальной безопасности и глобальной стабильности».

Учения ВВС Национальной гвардии США в Австрии будут проходить в рамках Программы государственного партнерства (SPP), целью которой является укрепление сотрудничества и взаимовыгодных отношений между Национальной гвардией США и странами-партнерами, включая вооруженные силы, службы безопасности и ведомства, отвечающие за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

F-35 Lightning II, на котором в Австрию отправятся летчики ВВС нацгвардии, представляет собой многоцелевой боевой самолет, предназначенный для удовлетворения разнообразных потребностей современных вооруженных сил. ЭЭтот истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin, является результатом масштабных инвестиций, которые в 2016 году достигли 406,5 миллиардов долларов, пишет Army Recognition Group.