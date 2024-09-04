Назван первый японский эсминец, который вооружится крылатыми "Томагавками"

Первым японским оснащенным американской информационно-управляющей боевой системой "Иджис" (Aegis) кораблем, который получит на вооружение крылатые ракеты "Томагавк", станет эсминец "Тёкай" класса "Конго". Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает Navy Recognition со ссылкой на решение Минобороны Японии.

Как отмечает издание, решение о модернизации эсминца "Тёкай" отражает переход Японии к более активной оборонительной позиции.

Эсминец "Тёкай", Япония MoD USA

"Ракеты "Томагавк", дальность которых составляет около 1600 км, предоставят Японии возможность нанесения ударов на большом расстоянии, – отмечает Navy Recognitaion. – Это соответствует новой Стратегии национальной безопасности, которая подчеркивает важность наличия возможностей для нанесения контрудара как сдерживающего фактора против потенциальных агрессоров".

Напомним, что Япония планирует получить крупную партию крылатых ракет "Томагавк" с 2025 по 2027 годы. В январе этого года японское военное ведомство объявило, что официально подписало с правительством США контракт на сумму около 254 млрд иен (1,7 млрд долларов) на приобретение до 400 "Томагавков".

Американскими крылатыми ракетами планируют вооружить японские эсминцы четырех классов: "Конго", "Атаго", "Майя" и АСЕВ.

Предполагалось, что первое развертывание новых для японского флота ракет начнется уже в 2025 году, однако модернизация эсминца "Тёкай" продлится до весны 2026 года. До конца 2027 года Минобороны Японии намерено модернизировать еще семь эсминцев.

Полное водоизмещение эсминцев класса "Конго" достигает 9500 тонн, длина – 161 метр, ширина – 21 метр, осадка – 6,2 метра. Как и американские эсминцы класса "Арли Бёрк", по образу которых они проектировались, эти корабли оснащаются четырьмя газотурбинами LM2500, разработанными General Electric. Эсминцы данного типа развивают скорость до 30 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль.

Технический арсенал "Тёкай" включает ряд современных датчиков и систем обработки данных: радиолокационную систему AN/SPY-1D для противовоздушной и противоракетной обороны, радар контроля надводной поверхности OPS-28 и носовой сонар OQS-102 для противолодочных операций. Его возможности радиоэлектронной борьбы поддерживаются системой перехвата и постановки помех NOLQ-2.

Вооружение корабля обширно и разнообразно, включая 127-мм пушку Oto Melara, противокорабельные ракеты RGM-84 "Гарпун", два 20-мм арткомплекса Phalanx и два торпедных аппарата HOS-302 для 324-мм торпед.