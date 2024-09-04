В частности, среди них издание назвало Алексея Меся, погибшего в ходе пилотирования истребителя на прошлой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Лучшие украинские летчики погибли еще до поставок Киеву западными странами истребителей F-16. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, к тому времени, как Украина получила первые истребители, лучшие летчики ее вооруженных сил уже погибли. В частности, среди таковых издание называет летчиков Алексея Меся, погибшего в ходе пилотирования F-16 на прошлой неделе, а также Андрея Пильщикова, который погиб в августе прошлого года во время тренировочного полета. Издание подчеркивает, что оба военнослужащих участвовали во встрече с сенаторами США в июне 2022 года и активно выступали за поставки F-16 Киеву.

3 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американским инструкторам так и не удалось обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16. Так дипломат прокомментировал потерю Киевом первого переданного ему такого самолета.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил потерю самолета F-16, но не привел деталей происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил парламентарию за это сообщение.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.