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Военное обозрение

Чехия продлевает аренду истребителей Saab JAS 39 Gripen у Швеции, пока не прибудут F-35

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Источник изображения: topwar.ru

31 августа 2024 года Чехия официально подписала соглашение со Швецией о продлении аренды своего парка истребителей Saab JAS 39 Gripen на период после 2027 года, пишет военное издание Army Recognition Group.

Это стратегическое решение гарантирует, что 14 боевых самолетов, включая два двухместных и 12 одноместных, продолжат защищать воздушное пространство Чехии до прибытия американских истребителей F-35A.

Поставленные в 2005 году и размещенные на авиабазе Часлав, истребители Gripen изначально рассматривались в качестве временной меры. Однако, по мере того, как Вооруженные силы Чехии постепенно отказывались от вооружения советских времен, эти самолеты стали центральным элементом обороны страны, отмечают авторы издания.

Продление аренды Gripen является частью более широких усилий по модернизации Вооруженных сил Чехии. Недавно страна одобрила закупку 24 истребителей F-35A. Ожидается, что эти новые самолеты начнут поступать в 2031 году, что приведет к значительному расширению возможностей чешских ВВС.

Gripen C – это шведский одномоторный истребитель, предназначенный для многоцелевых миссий. Он оснащен радаром PS-05/A и может нести широкий спектр вооружений, включая ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, такие как MBDA Meteor, и высокоточные бомбы, такие как GBU-39. Gripen D – это двухместная версия шведского самолёта, используемая в основном для тренировок и боевых задач, имеющая ту же конфигурацию и боевые возможности, что и Gripen C.

Эти самолеты отличаются высокой надежностью, упрощенным обслуживанием и значительной гибкостью в интеграции вооружений из различных стран, что делает их хорошо подходящими для миссий НАТО

- говорится в материале Army Recognition Group.

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F-35A
GBU-39
Gripen NG
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