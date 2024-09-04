Болгария отправила на Украину САУ "Гвоздика"

Министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов не уточнил количество отправленных установок

СОФИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Болгария передала Украине самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Об этом на брифинге сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов.

"Болгария отправила восемь пакетов военной помощи Украине, туда вошли различная техника, вооружение и боеприпасы. Все поставки осуществляются строго в соответствии решением парламента, это вооружение, техника и боеприпасы, ненужные болгарской армии. Подтверждаю, что в их числе были и самоходные установки "Гвоздика". Все, что отправлено, подлежит солидным компенсационным выплатам, эти средства пойдут на нужды армии", - сказал министр, количества отправленных установок он не назвал.

В соответствии с решением депутатов парламента ранее Болгария поставляла на Украину боеприпасы, обмундирование, средства оказания медицинской помощи и легкое вооружение, точная номенклатура поставок засекречена.

"Гвоздика" - 122-мм самоходная гаубица, которая была принята на вооружение сухопутных войск в 1970 году, она также поставлялась вооруженным силам стран Варшавского договора.