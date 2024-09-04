Эксперт заявил, что США не смогут закрыть потребность Украины в боеприпасах

В будущем Киеву понадобится еще больше солдат, но западные страны готовы лишь обучать их, отметил экс-сотрудник ЦРУ, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Питер Шредер

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США не смогут полностью покрыть потребность Украины в боеприпасах, несмотря на намерение нарастить объемы производства снарядов в 2025 году. Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Питер Шредер в материале для журнала Foreign Affairs.

"Только в 2025 году Соединенные Штаты начнут наращивать производство необходимых [Украине] артиллерийских снарядов, и даже этого увеличения будет недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, не говоря уже о противовоздушной обороне", - считает он. Эксперт также отмечает, что в будущем Киеву будет требоваться все больше солдат, однако западные страны в этом отношении готовы лишь обучать украинских военнослужащих, но при этом не желают отправлять в зону боевых действий собственные войска.

2 сентября агентство Bloomberg заключило, что западные страны сталкиваются с трудностями при реализации данных Украине гарантий по поставкам вооружений. Отмечается, что ранее в этом году западные союзники Киева пообещали "укрепить пострадавшие от боевых действий системы ПВО" Украины, но ряд государств - членов НАТО все еще не выполнил свои обязательства. Темп производства вооружений в России тем временем "зачастую опережает скорость поставок военной помощи Киеву".

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений и боеприпасов Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.