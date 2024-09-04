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ТАСС

МО Британии заявило об отказе от некоторых военных разработок

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Флаг Великобритании перед зданием парламента в Лондоне
Флаг Великобритании перед зданием парламента в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что правительство лейбористов пойдет на эти меры, чтобы поставить под контроль государственные финансы

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Великобритании придется отказаться от некоторых военных программ в связи с непростой финансовой ситуацией в стране. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

"Правительство действует в условиях, когда финансовое состояние гораздо хуже, чем кто-либо мог подумать перед выборами. Вероятно, это самое худшее наследие [предыдущего] правительства на моей памяти, поэтому премьер-министр [Кир Стармер] и канцлер [казначейства Рейчел Ривс] говорили о трудных решениях, которые мы не хотели и не думали принимать", - сказал Хили.

Он добавил, что правительство лейбористов, сформированное по итогам парламентских выборов 4 июля, должно будет пойти на непопулярные меры, "в том числе в вопросе обороны", чтобы "поставить под контроль государственные финансы и вернуться к росту экономики".

30 августа газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что правительство Великобритании в попытке сократить расходы из-за нехватки бюджетных средств может отказаться от программы Tempest по разработке истребителя нового поколения. При этом издание отмечало, что Минобороны королевства проводит ревизию всех проектов стоимостью дороже £50 тыс. ($65 тыс.).

27 августа Стармер заявил, что экономика страны находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось. Он отметил, что в связи с этим правительство будет вынуждено идти на болезненные меры, намекнув на повышение ряда налогов. Стармер указал, что лейбористы унаследовали от консерваторов "черную дыру" в бюджете в размере £22 млрд ($29 млрд).

Ранее Хили утверждал, что поддерживает увеличение расходов на военные нужды до 2,5% ВВП (в настоящее время примерно 2,3% ВВП). В то же время он не уточнил, к какому году Лондон собирается достичь этой цели. 

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Великобритания
Проекты
Истребитель 5 поколения
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