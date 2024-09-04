В США заложили "юбилейный" эсминец класса "Арли Бёрк"

На верфи Bath Iron Works (BIW, входит в корпорацию General Dynamics) в Бате, штат Мэн, заложили эсминец "Уильям Шаретт". Как уточняет Navy Recognition со ссылкой на пресс-службу Минобороны США, это восьмидесятый корабль в линейке класса "Арли Бёрк", предназначенный для американских ВМС.

Заложенный эсминец назван в честь военнослужащего ВМС США, медика мастер-чифа, который отличился в годы Корейской войны. Его наградили Медалью почета после боя, произошедшего 27 марта 1953 года, когда силы морской пехоты пытались вернуть контроль над аванпостом Вегас. Американцы несли тяжелые потери, а Уильям Шаретт продолжил оказывать помощь своим раненым сослуживцам, даже сам получив серьезные ранения от разрыва гранаты. Своими геройскими действиями он сохранил не одну жизнь.

Закладка эсминца "Уильям Шаретт", США Navy Recognition

"Уильям Шаретт" – пятый эсминец класса "Арли Бёрк" в модификации Flight III. В этой версии, в частности, используются радиолокационная система ПВО и ПРО AN/SPY-6(V)1, а также существенно модернизированные системы электропитания и охлаждения для повышения боевых возможностей.

В настоящее время на верфи BIW на разных стадиях строительства находятся еще шесть эсминцев класса "Арли Бёрк": "Харви Барнум-мл.", "Луи Уилсон-мл.", "Патрик Галлахер", "Квентин Уолш", "Джон Килмер" и "Ричард Лугар".

Полное водоизмещение эсминца "Уильям Шаретт" составит 9217 тонн, длина – 160 метров, ширина – 20 метров. Оснащенный четырьмя газотурбинами LM2500, он сможет развивать скорость до 31 узла. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – около 380 человек.

Арсенал корабля включает 127-мм артустановку Mk.45, шестиствольную 20-мм зенитную артустановку Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". Но главная ударная сила корабля – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC.

На борту смогут размещаться два вертолета SH-60 "Сихок".