Правительство Индии одобрило закупку 240 авиадвигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ

ЦАМТО, 3 сентября. Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) 2 сентября одобрил предложение по закупке у компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 240 авиационных двигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ ВВС Индии по категории "Покупай (индийское)".

Как сообщает The Hindu со ссылкой на заявление Минобороны Индии, стоимость одобренного проекта закупки превышает 260 млрд. рупий (3,1 млрд. долл.). Доля отечественного ОПК в поставке комплектующих превысит 54%. Сборка будет осуществляться на предприятии HAL Koraput. Поставка авиадвигателей начнется через год и будет завершена в течение восьми лет.

В заявлении отмечается, что поставка новых авиадвигателей АЛ-31ФП компанией HAL удовлетворит потребность ВВС Индии в обеспечении бесперебойной эксплуатации парка истребителей Су-30МКИ, а также укрепит обороноспособность страны.

На данный момент ВВС Индии эксплуатируют флот из 259 истребителей Су-30МКИ. Всего законтрактовано производство в Индии по лицензии России 272 машин. Су-30МКИ являются основой истребительного парка ВВС Индии и останутся на вооружении после 2055 года.

На данный момент компания HAL выполняет модернизацию парка Су-30МКИ по проекту "Супер-30". В течение 15 лет планируется обновление 84 самолетов с использованием систем национального производства на уровне около 78% (всего 51 система).

Как сообщалось ранее, Россия, как производитель оригинального оборудования, будет участвовать в модернизации систем управления, интеграции компонентов самолета и т.д. В то же время, большинство пакетов нового оборудования, включая бортовую РЛС и авионику, будут отечественными (индийскими).