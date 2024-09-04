Войти
ЦАМТО

Правительство Индии одобрило закупку 240 авиадвигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ

291
0
0
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson

ЦАМТО, 3 сентября. Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) 2 сентября одобрил предложение по закупке у компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 240 авиационных двигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ ВВС Индии по категории "Покупай (индийское)".

Как сообщает The Hindu со ссылкой на заявление Минобороны Индии, стоимость одобренного проекта закупки превышает 260 млрд. рупий (3,1 млрд. долл.). Доля отечественного ОПК в поставке комплектующих превысит 54%. Сборка будет осуществляться на предприятии HAL Koraput. Поставка авиадвигателей начнется через год и будет завершена в течение восьми лет.

В заявлении отмечается, что поставка новых авиадвигателей АЛ-31ФП компанией HAL удовлетворит потребность ВВС Индии в обеспечении бесперебойной эксплуатации парка истребителей Су-30МКИ, а также укрепит обороноспособность страны.

На данный момент ВВС Индии эксплуатируют флот из 259 истребителей Су-30МКИ. Всего законтрактовано производство в Индии по лицензии России 272 машин. Су-30МКИ являются основой истребительного парка ВВС Индии и останутся на вооружении после 2055 года.

На данный момент компания HAL выполняет модернизацию парка Су-30МКИ по проекту "Супер-30". В течение 15 лет планируется обновление 84 самолетов с использованием систем национального производства на уровне около 78% (всего 51 система).

Как сообщалось ранее, Россия, как производитель оригинального оборудования, будет участвовать в модернизации систем управления, интеграции компонентов самолета и т.д. В то же время, большинство пакетов нового оборудования, включая бортовую РЛС и авионику, будут отечественными (индийскими).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 09:17
  • 4308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО
  • 04.09 08:14
  • 1
"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM
  • 04.09 04:35
  • 11
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 04.09 03:21
  • 1
Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)
  • 03.09 22:06
  • 2
Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat
  • 03.09 21:32
  • 2
В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты
  • 03.09 21:01
  • 33
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 03.09 20:24
  • 1
Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием
  • 03.09 18:44
  • 477
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.09 11:30
  • 3
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 08:41
  • 1
Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах
  • 03.09 08:09
  • 1
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
  • 03.09 06:39
  • 3
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 03.09 04:43
  • 0
О современной ситуации.