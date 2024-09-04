Истребители JF-17, заказанные ВВС Азербайджана, будут оснащены турецкими ракетами

ЦАМТО, 3 сентября. Истребители JF-17 Block III, заказанные Азербайджаном у Пакистана, будут оснащены ракетами класса "воздух-воздух" Bozdogan и Gokdogan, произведенными турецкой оборонной промышленностью.

Об этом сообщил турецкий журнал Centry Defense на своей странице в соцсети X.

По данным того же источника, в дополнение к этим боеприпасам самолеты усилят современной турецкой авионикой.

Переговоры о закупке истребителей JF-17 Block III у Пакистана Азербайджан вел несколько лет. В феврале этого года пакистанские источники сообщили о подписании контракта на поставку истребителей. Сообщалось, что общая стоимость сделки составляет 1,6 млрд. долл. Согласно открытым источникам, цена одного JF-17 Block III составляет около 25 млн. долл. Закупка истребителей позволит Азербайджану обновить свой парк боевых самолетов советского производства Су-25 и МиГ-29, пишет Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az.