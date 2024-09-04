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В России рассказали о применении РБУ-6000 в зоне СВО

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Кадр: Telegram-канал Readovka
Кадр: Telegram-канал Readovka.

В бригаде «Терек» рассказали о применении морских бомбометов РБУ-6000 в зоне СВО

Артиллеристы казачьей добровольческой бригады «Терек» применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) морской бомбомет для поражения наземных целей. Особенности установки назвали бойцы бригады в беседе с Readovka.

Военные установили реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 «Смерч-2», которой вооружали корабли, в кузов грузовика «Урал». Импровизированная реактивная система залпового огня ведет огонь бомбами РГБ-60, которые содержат 23,5 килограмма взрывчатого вещества.

«Это установка морская — РБУ-6000 (…). Первоначально эта установка предназначалась для уничтожения подводных целей на флоте», — сказал командир артдивизиона бригады «Терек», мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

В мае военный эксперт Дмитрий Корнев писал, что российские сухопутные войска используют в зоне СВО различные корабельные установки, включая зенитные установки 2М-3М, огнеметно-зажигательные комплексы «Огонь» и бомбометы на различных шасси.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РБУ-6000
Компании
ГАЗ Группа
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