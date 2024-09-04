Двенадцатый "Буян-М" отправили готовится к морским испытаниям

Зеленодольский завод имени Горького отправил на внешнюю сдаточную базу малый ракетный корабль "Ставрополь" проекта 21631 (шифр "Буян-М"), где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний.

"Ставрополь" – 12-й корабль типа "Буян-М", предназначенный для ВМФ России. Сейчас в составе флота несут службу 11 таких МРК.

На борту МРК проекта 21631 "Буян-М" Бастион

Закладка "Ставрополя" состоялась в июле 2018 года. Корабль спустили на воду в начале июня этого года.

Предполагается, что МРК пополнит состав Балтийского флота.

Водоизмещение "Буяна-М" составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

Вооружение МРК состоит из ракетного комплекса "Калибр", 100-мм артиллерийской установки А-190, а также пусковых установок "Гибка" для зенитных ракет "Игла" и зенитного артиллерийского комплекса АК-630-2 "Дуэт".