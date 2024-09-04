Появились кадры танков Leopard 2A6 и M1A1 Abrams ВСУ, захваченных русскими под Авдеевкой (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия показала новые захваченные на Украине Leopard 2A6 и M1A1 Abrams

Немецкие Leopard 2A6 были развернуты на Украине в июне 2023 года и быстро понесли тяжелые потери, американские M1A1 Abrams приняли первый бой лишь в феврале 2024 года, пишет MWM. Но уже в апреле ВСУ вывели оставшиеся танки с передовой из-за опасений насчет их уязвимости.

На новых кадрах, опубликованных подразделениями российской армии на передовой возле стратегически важного города Авдеевка в Донбассе, запечатлена буксировка поврежденного основного боевого танка “Леопард” (Leopard 2A6) ВСУ, поставленного Германией, а также еще более поврежденного американского танка “Абрамс” (M1A1 Abrams). Эти два класса танков считаются самыми мощными в украинских бронетанковых войсках и оба поставлялись странами НАТО в гораздо более скромных количествах, чем другие, включая Leopard 2A4, Leopard 1 и T-72.

Leopard 2A6 были впервые развернуты на передовой в июне 2023 года и быстро понесли тяжелые потери, “Абрамсы” приняли первый бой лишь в феврале 2024 года, и местом их развертывания стала как раз Авдеевка. Хотя подавляющее большинство столкновений с “Абрамсами” произошло вокруг Авдеевки, некоторые из них были брошены в поддержку внезапного контрнаступления ВСУ, начавшегося в августе при поддержке союзников. Было подтверждено, что первый из них был уничтожен в третью неделю августа.

Российские войска уже захватывали танки Abrams и Leopard 2 в прошлом, включая как модификации 2A4, так и 2A6. Большинство “Леопардов” и “Абрамсов”, поставленных на Украину, были захвачены, выведены из строя или уничтожены, а возможности западных государств восполнить потери остаются ограниченными. Первый же “Абрамс” был подбит 26 февраля — всего через три дня после того, как машины были впервые замечены в бою — и за этим последовали многочисленные потери. Минимум один из танков был подбит российским Т-72Б3 после прямой перестрелки в первую неделю марта.

После тяжелых потерь в феврале и марте украинская армия в конце апреля вывела оставшиеся “Абрамсы” с передовой из-за опасений насчет их уязвимости. Тем не менее потери остаются высокими, причем в ряде недавних случаев, подтвержденных 30 июля, 3 июля и ранее в начале мая, машины были уничтожены управляемой артиллерией. В более свежем эпизоде от 11 августа, попавшем на видео, танк неприятеля был уничтожен с помощью беспилотника.

Поскольку Россия уже получила доступ как к танкам Leopard 2A6, так и к танкам M1A1 Abrams (причем многие из них находятся в лучшем состоянии, чем недавно захваченные), ценность захваченных машин остается сомнительной — за исключением разве что пропагандистских целей.