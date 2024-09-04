Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в сфере ВТС

ЦАМТО, 3 сентября. На встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать".

Об этом агентству "РИА Новости" на ВЭФ сообщил ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья.

"В конце прошлого года или в начале этого года, если я правильно помню, прошла двусторонняя комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Насколько мне известно, на этой встрече был обсужден ряд проектов, которые планируют реализовать", – сказал дипломат.

Россия и Ангола традиционно взаимодействуют в военно-технической сфере, в 2006 году между Москвой и Луандой было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, напоминает агентство.