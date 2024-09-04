МО РФ: ВТС России и Монголии включает поставки оружия и обучение военных

Как рассказал замминистра обороны Алексей Фомин, Россия обучила уже 340 монгольских военных

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих. Как рассказал журналистам в преддверии расширенных переговоров делегаций замминистра обороны Алексей Фомин, РФ обучила уже 340 монгольских военных.

"Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной, в том числе, - рассказал Фомин. - Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек". Одной из площадок обучения является президентское кадетское училище в Кызыле.

"Поставки вооружения и военной техники, ремонт, обслуживание, модернизация", - обрисовал Фомин направления взаимодействия. "Мы - им [поставляем]", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия готовить монгольских пилотов на захваченных в перспективе американских истребителях F-16, Фомин подчеркнул: "У нас своя авиация лучшая в мире". Усмехнувшись, замминистра добавил, что Россия может обучать монгольских специалистов "чтобы сбивать их (F-16 - прим. ТАСС) потом".