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ЦАМТО

Модульный блиндаж БУР-6 проходит испытания на одном из полигонов Минобороны РФ

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Военнослужащие на полигоне в Алабино во время совместной тренировки. Архив
Военнослужащие на полигоне в Алабино во время совместной тренировки. Архив.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 3 сентября. Модульный блиндаж БУР-6, предназначенный для размещения военнослужащих, проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны РФ.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев.

Система разработана на основе запросов, которые поступали производителю от военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.

"Блиндаж проходит испытания в полевых условиях на одном из полигонов Минобороны России", – сообщил Д.Карасев.

БУР-6 (модульный блиндаж универсальный разборный) рассчитан на размещение в нем шести человек. Внутри предусмотрено четыре спальных места.

"Конструкция блиндажа герметична, ей не страшны ни грязь, ни влага. На производстве неоднократно производилась сборка-разборка блиндажа. По имеющимся подсчетам, на строительство обычного блиндажа из бревен и досок уходит около двух суток, а сборка БУР-6 происходит в среднем за два часа, после чего мы получаем готовую конструкцию на четыре спальных места", – добавил Д.Карасев.

Блиндаж монтируется на дне котлована, вырытого исходя из размеров конструкции. Он собирается из взаимозаменяемых панелей посекционно без грузоподъемных механизмов силами трех-четырех человек. На борту одного автомобиля "КамАЗ-5350" в разобранном виде помещается четыре комплекта блиндажа.

Конструкция пола, потолка и боковых стен блиндажа собирается из универсальной панели. Они соединяются с использованием одного типа болтов.

"МПК-Сталь" разрабатывает и производит для военного ведомства РФ казармы, посты охраны, специализированные модульные здания, предназначенные, например, для аэродромного оборудования, сообщает агентство.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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