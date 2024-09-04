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ЦАМТО

Министры обороны Украины и Франции обсудили оборонное сотрудничество

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Флаги Франции и Украины
Флаги Франции и Украины.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 3 сентября. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на встрече с французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудил усиление оборонного сотрудничества и создание совместных оборонных производств.

"Сегодня (2 сентября) имел конструктивную встречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню… Основное внимание нашего диалога было направлено на укрепление оборонного сотрудничества", – сообщил Р.Умеров.

По его словам, министр обороны Франции также был проинформирован о ситуации на ТВД и потребностях украинских войск.

"Отдельно мы уделили внимание развитию сотрудничества между украинским и французским ОПК. Обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств. Имеем конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим", – отметил Р.Умеров.

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Страны
Украина
Франция
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